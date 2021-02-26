ЖКХ

Островичка получила «неземные» квитанции за отопление

Островичка пожаловалась на «неземные» квитанции. Обращение опубликовано 4 марта на сайте губернатора Псковской области. Женщина проживает в многоквартирном доме на улице Освобождения, 4.

«Пришла очередная квитанция за коммуналку, взглянула на цифры - за отопление такие цифры пришли, что невольно думаешь, а не живу ли я во дворце. Управляющая компания объясняет это сильнейшими морозами (наверное, как в Якутии), поэтому и циферки выросли», - говорится в обращении.

«Примите вы уже, в конце концов, меры, проверьте эту шарагу. Сколько можно платить такие цены, что это за домовой счетчик стоит такой, что так накручивает. Вы для людей, для простого народа хоть что-то сделаете? Я не могу платить такие суммы заоблачные, как за квартиру платить 13 тысяч при минимальной зарплате в 11», - написала островичка.