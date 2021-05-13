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Игорь Максимов рассказал о желании перевести всех псковичей на прямые договоры с ПТС

18.05.2021 15:40|ПсковКомментариев: 1

Директор «Псковских тепловых сетей» Игорь Максимов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 18 мая рассказал о желании перевести всех псковичей на прямые договоры с муниципальным предприятием.

На сегодняшний день жители почти 700 домов в Пскове имеют прямые договоры с предприятием, рассказал он. «Мы свои деньги от граждан получаем на свой расчетный счет. Вторая половина города имеет отношения (с предприятием - ред.) через посредников в виде управляющих компаний. Наша задача - этого посредника в отношении тепла и горячей воды убрать. У нас достаточно сильная и компетентная абонентская служба, где мы можем вести диалог с каждым жителем», - сообщил Игорь Максимов.

Предприятие хочет добиться того, чтобы все псковичи в течение этого года перешли на прямые договора с ПТС, добавил гость студии.

Теги: #псков #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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