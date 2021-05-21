ЖКХ

Завершены проектно-изыскательские работы по межпоселковому газопроводу до Новоржева

В соответствии с планом-графиком по программе газификации региона на 2021 год завершены проектно-изыскательские работы по межпоселковому газопроводу до Новоржева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Газпром газораспределение Псков».

На данном этапе уже идет подготовка к проведению конкурсных процедур по выбору подрядчика на проведение строительно-монтажных работ.

Газопровод длиной 4 км от газораспределительной станции «Новоржев» до города с одноименным названием обеспечит газом 4 956 домовладений, 12 котельных, 4 из которых обеспечивают теплом образовательные учреждения, 6 сельхозпредприятий и два завода.

ПАО «Газпром» и Псковская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации в регионе. В конце прошлого года была подписана программа развития газоснабжения и газификации на новый пятилетний период – 2021–2025 годы. Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 8,5 млрд рублей, что в 9,4 раза больше, чем в 2016-2020 годах.