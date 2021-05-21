ЖКХ

Специалисты ПТС устранили утечку возле Кузнецкого моста в Пскове

Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» устранили утечку возле Кузнецкого моста в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

В ПТС рассказали, что под мостом по трубопроводу теплоноситель поступает от котельной №9 «СВПУ» в центр города. «Трубопровод от котельной до моста идет под землей, а речку пересекает не по дну, а под сводами Кузнецкого моста», - отметили в пресс-службе.

«На днях на котельной начала увеличиваться подпитка, а это верный знак того, что где-то на сетях происходит утечка теплоносителя. После недолгих поисков участок №7 во главе со своим начальником Сидоровым Сергеем Ивановичем обнаружил утечку. И она оказалась как раз на выходе трубопровода из-под Кузнецкого моста», - сообщили в ПТС.

Отрезок трассы оперативно отключили для проведения ремонтных работ. «Теплоноситель в центр города подавался по другому трубопроводу, который проходит по улицам Инженерной, Вокзальной и Октябрьскому проспекту. В результате ни один абонент не был отключен, и мы смогли спокойно приступить к ремонтным работам», - добавили в пресс-службе предприятия.