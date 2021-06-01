ЖКХ

Псковские «управляйки» решают проблему передачи показаний счетчиков электроэнергии

Очередное рабочее совещание с управляющими организациями города Пскова состоялось сегодня, 3 июня, под руководством заместителя начальника управления УГХ Антона Ляугминаса. Главной темой обсуждения стали вопросы о снятии и передаче показаний с индивидуальных и общедомовых приборов учета электрической энергии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Представители управляющих компаний обратили внимание, что после организационно-технических изменений в компании «Псковэнергосбыт» контролеры перестали снимать показания с индивидуальных и общедомовых счетчиков, а на поставленных новых приборах учета «Меркурий 204» не настроена автоматическая передача данных.

Управляющие компании самостоятельно передают данные, но из-за разницы между данными общедомовых приборов учета и приборов собственников, которые сняли или не сняли показания, уточнили специалисты, содержание общедомового имущества выросло в разы.

Собственники обращаются в УК, после чего возникает проблема неосведомленности потребителей о том, что показания с индивидуальных счетчиков теперь не снимают контролеры, а их нужно передавать самостоятельно. Не передавая данные, потребители платят по среднему расчету за жилое помещение. При этом он может не соответствовать факту потребления.

Начальник управления реализации электроэнергии компании «Псковэнергосбыт» Наталья Ильина прокомментировала путь решения сложившейся проблемы: «Для решения вопроса и разногласий с управляющими компаниями мы планируем в ближайшее время наладить рассылку информации по показаниям и объемам, которые начислены в разрезе лицевых счетов на каждое из жилых помещений. Они смогут наглядно видеть, где переданы показания, где объемы начислены расчетным способом, где не передается, скажем, уже несколько месяцев. Управляющие компании смогут это контролировать, будут знать, какой объем им вычитать из показаний общедомового прибора учета».