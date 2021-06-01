ЖКХ

«Россети» готовы обеспечить 20 МВт мощности для новой площадки агропредприятия в Псковской области

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник рассказал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о подключении к электросетям предприятий агропромышленного комплекса региона. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе компании.

Артем Пидник отметил, что «Россети Северо-Запад» готовы обеспечить 20 МВт мощности для новой площадки Великолукского агропромышленного холдинга — третьей по величине компании России в сфере АПК. Первую очередь планируют открыть в Великолукском районе к 2023 году.

Проект позволит создать более 3 тыс. рабочих мест. Областной бюджет получит около 140 млн рублей ежегодно.

«Знаю, что этот проект признан стратегическим для региона. Мы готовы обеспечить необходимую мощность и надежное электроснабжение площадки. Отмечу, что с начала 2020 года мы исполнили 12 заявок на технологическое присоединение для предприятий АПК региона на общую мощность 36 МВт», — отметил Артем Пидник.

Михаил Ведерников отметил совместную конструктивную работу и по перспективным инвестиционным проектам, и в части развития электросетевого комплекса.