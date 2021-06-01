ЖКХ

Инвесторов в сферу ЖКХ в малых городах могут освободить от НДС

Правительство предложило освободить от НДС концессионеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городах с населением до 100 тысяч человек. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе кабмина.

Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Документ был принят в первом чтении Госдумой еще 26 мая, при этом изначально предусматривалось, что нормы будут действовать в городах с населением менее 50 тысяч человек.

Согласно концессионным соглашениям, государство может передавать в руки частных инвесторов на определенный срок объекты социальной инфраструктуры, требующие реконструкции. В дальнейшем расходы инвесторов должны окупаться за счет эксплуатации объектов в целях предоставления услуг в сфере ЖКХ.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что система ЖКХ в малых городах работает на износ и нуждается в модернизации. Инициатива призвана повысить привлекательность вложений в коммунальную сферу и привлечь новых инвесторов в малые города. Вместе с тем опрошенные «Известиями» эксперты подчеркнули, что освобождения от НДС недостаточно. В настоящее время из-за юридических формальностей концессионеры не могут использовать упрощенный режим налогообложения и проекты зачастую невыгодны. По мнению специалистов, для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры малых городов необходимо обеспечить более мягкие ограничения в области тарифов налогообложения.