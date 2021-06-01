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ЖКХ

Псковские теплосети ведут ремонт в самой большой котельной города

10.06.2021 12:55|ПсковКомментариев: 0

МП «Псковские тепловые сети» проведет ремонт одного из котлов самой большой котельной Пскова — СВПУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Там будут работать сотрудники строительного участка во главе с бригадиром огнеупорщиков Александром Ильиным. Главная задача специалистов – поддержание и сохранение целостности котла и всех его элементов в рабочем состоянии. Работают они прямо в котле, именно там производится термическая обработка металлических, керамических и других материалов, поскольку данные поверхности испытывают потребность в специальном покрытии, чтобы противодействовать воздействию высоких температур, отметили в ПТС и добавили, что это трудоемкая и ответственная работа, поэтому специалистов данной профессии очень сложно найти.

«На нашем предприятии трудятся шесть таких специалистов, каждый из них на вес золота. Многие помнят, что у нас 28 действующих котельных, в каждой установлены котлы, где-то больше, где-то меньше (всего их 94). Все они требуют постоянного обслуживания и ремонта, чем и занимается бригада Александра Ильина. Если сопоставить представленные цифры, всего шесть человек обслуживают все котлы нашего предприятия. Собственно, от их качественной, трудоемкой и кропотливой работы зависит, как котлы будут работать и смогут ли справиться с полной загрузкой в зимний период», - пояснили на предприятии.

Специалисты подчеркнули, что особое внимание уделяется котельной СВПУ: это не только самая большая котельная Пскова, но и одна из самых старых, в которой каждый котел, как двухэтажный дом. Кроме того, эта котельная обслуживает большое количество абонентов. «По этой причине и подход к ней особый. В межсезонье ревизию проходят все без исключения котлы и агрегаты», - добавили в ПТС.

«Берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», - заключили в пресс-службе предприятия.

Теги: #птс #Псковские тепловые сети #ремонт #котельная
Источник: Псковская Лента Новостей
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