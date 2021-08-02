ЖКХ

Жителей Великих Лук предупредили о возможном понижении давления воды в системе

Понижение давления воды в системе возможно в Великих Луках 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

МП «Водоканал» города Великие Луки информирует жителей города, руководителей предприятий, организаций и социальных объектов, что в связи с реконструкцией станции биохимической очистки воды от сероводорода на водоочистных сооружениях из подземных источников (на улице Тургенева) подача воды в город, возможно, будет осуществляться с пониженным давлением с 23.00 4 августа до 6.00 5 августа.

«Водоканал» приносит извинения за возможные причиненные неудобства и надеется на понимание в сложившейся ситуации.