ЖКХ

Работу районной котельной приостановят в Пскове с 9 августа

Работу второй по мощности котельной в Пскове – районной – планово приостановят с 9 августа на две недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

В ПТС объяснили, почему к котельным №1 и №9 (районной и СВПУ) всегда приковано большее внимание. «Каждая котельная важна, каждая котельная сложна. Но к мощности и количеству обслуживаемых абонентов этих двух котельных не смогут даже приблизиться все остальные котельные, если их даже сложить воедино. Да и диаметры труб, которые выходят из этих котельных, поражают своими габаритами. Одно дело варить двухсотую трубу, а совсем другое пятисотую или шестисотую. Большие диаметры требуют больше времени, сил и средств, наверняка, вы и сами это прекрасно понимаете», - рассказали в пресс-службе.

В ближайшие две недели Псковские тепловые сети познакомят с работами, которые будут проходить на участке №1 и на участке №8 (сетевой участок, который обслуживает сети). «Но к этой остановке будут привлечены и другие участки. Вы прекрасно понимаете, что нам не обойтись без ремонтной службы нашего предприятия, без автобазы предприятия, без ремонтно-строительного участка, без службы КИПиА и всех остальных структурных подразделений», - отметили в ПТС,

«Мы сами живем в этом городе и прекрасно понимаем, что это такое, когда дома нет горячей воды, но, к огромному сожалению, обойтись без отключений пока не представляется возможным. Мы приносим извинения жителям нашего города за доставленные неудобства», - добавили в пресс-службе предприятия.