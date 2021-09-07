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Строительство водовода в районе деревни Борисовичи обойдется в 1,2 млрд рублей

08.09.2021 20:19|ПсковКомментариев: 0

Строительство нового водовода для обеспечения водоснабжением нескольких кварталов деревни Борисовичи Псковского района будет стоить около 1,2 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым на тему использования федеральных инфраструктурных кредитов. Появление данного инструмента было анонсировано президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию РФ.

Руководитель профильного комитета в первую очередь отметил, что предлагается сделать приоритетным проектом в рамках выделенных министерством финансов РФ лимитов строительство нового водовода. Планируется, что он обеспечит водоснабжением несколько кварталов жилой застройки в деревне Борисовичи и прилегающего жилого комплекса. Инженерная инфраструктура позволит бесперебойно подавать воду в дома за счет ввода в эксплуатацию кольцевого водопровода. Подключением к центральному водоснабжению также будут обеспечены участки вблизи Пскова, которые выделяются многодетным семьям, отметил он. 

По словам Сергея Грахова, по условиям предоставления инфраструктурного кредита на инвесторов будут налагаться обязательства, в рамках которых они должны обеспечить ввод жилья в указанные сроки.

«Мы решаем сразу несколько задач — содействие жилой застройке, обеспечение центральным водоснабжением домов многодетных семей, увеличение надежности водоснабжения в Пскове за счет замены части устаревших коммуникаций», — заметил руководитель регионального комитета.

Михаил Ведерников положительно оценил проект, поскольку он будет способствовать росту экономики региона, а также достижению показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Губернатор поручил просчитать весь экономический эффект от реализуемых мероприятий и оперативно подготовить пакет документов для предоставления его в министерство строительства и ЖКХ РФ.

Дополнительно Михаил Ведерников обсудил с Сергеем Граховым участия ряда региональных проектов в конкурсных процедурах по предоставлению регионам инфраструктурных кредитов. Победителей отбирает правительственная комиссия, которая оценивает проекты по ряду показателей. Михаил Ведерников поручил детально проработать заявки региона, чтобы они могли претендовать на финансирование.

Теги: #борисовичи #псков #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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