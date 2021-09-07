ЖКХ

Строительство водовода в районе деревни Борисовичи обойдется в 1,2 млрд рублей

Строительство нового водовода для обеспечения водоснабжением нескольких кварталов деревни Борисовичи Псковского района будет стоить около 1,2 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым на тему использования федеральных инфраструктурных кредитов. Появление данного инструмента было анонсировано президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию РФ.

Руководитель профильного комитета в первую очередь отметил, что предлагается сделать приоритетным проектом в рамках выделенных министерством финансов РФ лимитов строительство нового водовода. Планируется, что он обеспечит водоснабжением несколько кварталов жилой застройки в деревне Борисовичи и прилегающего жилого комплекса. Инженерная инфраструктура позволит бесперебойно подавать воду в дома за счет ввода в эксплуатацию кольцевого водопровода. Подключением к центральному водоснабжению также будут обеспечены участки вблизи Пскова, которые выделяются многодетным семьям, отметил он.

По словам Сергея Грахова, по условиям предоставления инфраструктурного кредита на инвесторов будут налагаться обязательства, в рамках которых они должны обеспечить ввод жилья в указанные сроки.

«Мы решаем сразу несколько задач — содействие жилой застройке, обеспечение центральным водоснабжением домов многодетных семей, увеличение надежности водоснабжения в Пскове за счет замены части устаревших коммуникаций», — заметил руководитель регионального комитета.

Михаил Ведерников положительно оценил проект, поскольку он будет способствовать росту экономики региона, а также достижению показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Губернатор поручил просчитать весь экономический эффект от реализуемых мероприятий и оперативно подготовить пакет документов для предоставления его в министерство строительства и ЖКХ РФ.

Дополнительно Михаил Ведерников обсудил с Сергеем Граховым участия ряда региональных проектов в конкурсных процедурах по предоставлению регионам инфраструктурных кредитов. Победителей отбирает правительственная комиссия, которая оценивает проекты по ряду показателей. Михаил Ведерников поручил детально проработать заявки региона, чтобы они могли претендовать на финансирование.