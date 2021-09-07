ЖКХ

«Псковские тепловые сети» продолжают подготовку к включению отопления

Отопительный сезон по закону должен начаться не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха находится на уровне ниже 8 градусов Цельсия. Это может быть сделано и раньше, но такое решение должна принять городская администрация и издать постановление о начале отопительного сезона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия «Псковские тепловые сети».

На предприятии рассказали, что пока жители города Пскова ждут начала отопительного сезона, «Псковские тепловые сети» совместно с управляющими компаниями продолжают подготовку к включению отопления и начали заполнение внутренних систем жилых домов.

«Когда отопительный сезон заканчивается и отопление выключается, в подвале каждого дома закрываются задвижки, чтобы горячая вода (теплоноситель) с котельной не попадала в батареи, а они перестали греть. Но воду из них не сливают, так как если батареи все лето стоят без воды, то они начинают изнутри сильнее ржаветь, а с заполненной водой доступ кислорода к трубе намного меньше, соответственно, и ржавеют они намного меньше. Поэтому воду не сливают, а если надо по каким-то причинам ее слить – для замены, или ремонта, то потом опять заполняют уже холодной водой», - пояснили на предприятии.

Перед каждым началом отопительного сезона старую воду из батарей сливают и заполняют их новой, очищенной водой от котельных. Эта процедура и называется заполнением внутренних систем отопления домов.

«Как видите, работа не быстрая, нужно совместно с управляющими компаниями обойти каждый дом, сбросить старую воду и заполнить новой. Занимает это примерно две-три недели. Поэтому мы начинаем заранее, чтобы к моменту выхода постановления о начале отопительного сезона все дома были заполнены, а нам осталось только прийти в подвал и открыть задвижки на батареи. Теперь, вы знаете немного больше. Надеемся, что этот рассказ был вам полезен», - отметили в ПТС.