ЖКХ

Недостающие документы на догазификацию просят предоставить псковичей

Недостающие документы необходимо предоставить псковичам, подавшим заявку на догазификацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В связи с принятием нормативного правового акта — постановления правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №1547, устанавливающего новые правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, псковичам, подавшим заявку на догазификацию, нужно представить ИНН и СНИЛС в абонентский отдел ООО «Газпром межрегионгаз Псков» (Рижский проспект, 20).

Жители районов должны предоставить документы в подразделение псковского «Газпрома».