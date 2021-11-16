ЖКХ

Военные объекты в Острове подготовили к зиме

Военные объекты в Острове подготовили к зиме. Об этом сообщает районная газета «Островские вести».

Все объекты имущественного комплекса военных городков в Острове подготовили к отопительному сезону.

По словам техника производственного участка № 14/2 Валерии Бороденко, рабочие провели техническое обслуживание 15 километров инженерных сетей, выполнили профилактические работы на 13 объектах водопроводно-канализационного и 15 объектах теплового хозяйства.

Особое внимание уделили организации обеспечения теплового режима социально значимых объектов. Среди них – казармы, столовые, клубы и бани. Кроме того, удалось сформировать нормативный запас топлива.

Все транспортные средства прошли годовой технический осмотр 28 ВАИ (территориальной) в лице инспектора — прапорщика А. А. Желтова. Для контроля за ходом прохождения отопительного периода сформировали аварийно-ремонтную группу. Ее полностью укомплектовали всем необходимым.