ЖКХ

Делать скидки за оплату коммунальных платежей онлайн предложил пскович

Житель Псковской области обратился к властям региона с предложением снизить коммунальные платежи для тех, кто откажется от бумажных квитанций в пользу электронных. Своей идеей он поделился на сайте губернатора.

Фото: губернатор60.рф

«Сколько времени и ресурсов тратится, чтобы напечатать тонны бумажных квитанций, сколько часов, чтобы разнести эти квитанции по квартирам, сколько времени потом тратится теми, кто ходит эти квитанции платить на почту и отнимает время почты и свое», - заметил автор обращения.

По его словам, после внедрения меры по снижению платежей для тех граждан, которые получают и оплачивают квитанции электронно, со временем можно будет совсем отказаться от их печатания и распространения. «На почте нужно пользоваться почтовыми услугами, а не оплатой коммунальных платежей и покупкой консервов», - считает пскович.

Предложение прокомментировал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Он поблагодарил псковича за инициативу и отметил, что пока не у всех жителей региона есть техническая возможность получать квитанции в электронном виде.

«На сегодняшний день поставщики услуг предлагают различные варианты получения квитанций для оплаты: направляют их по электронной почте, по письменному согласию собственника, размещают в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и личных кабинетах на официальных сайтах поставщиков», - отметил Сергей Грахов.