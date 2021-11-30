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В связи с непогодой введены дополнительные меры по предупреждению ЧС в Пскове

30.11.2021 14:58|ПсковКомментариев: 0

Дополнительные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями, введены в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, соответствующее распоряжение подписал сити-менеджер Пскова Борис Елкин.

Силы и средства муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС находятся в режиме повышенной готовности. Для своевременного реагирования на угрозы возникновения ЧС и экстренного принятия мер создана оперативная группа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Предприятиям, которые привлекаются к ликвидации последствий снегопада, поручили обеспечить снегоуборку улично-дорожной сети города. Управляющим организациям дали распоряжение обеспечить расчистку междворовых пространств и проездов от снега и устранению гололеда на пешеходных переходах на подведомственных территориях.

Кроме того, проработан вопрос о привлечении при необходимости дополнительных сил и средств для своевременной уборки снега на улицах города.

Теги: #администрация Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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