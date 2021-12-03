Борис Елкин об уборке Пскова от снега: Работа не останавливается ни на секунду

Работа по уборке Пскова от снега не останавливается ни на секунду. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в ходе прямого эфира в Instagram.
«За последние несколько дней выпало огромное количество осадков, - отметил он. - Конечно же, достаточно тяжело коммунальным службам дается их устранение. Большое количество обращений на этой неделе связано со снегопадом. Если в первый день большое количество обращений было по поводу состояния дорожного полотна, следующим этапом – состояние тротуаров, то сейчас основной камень преткновения – работа управляющих компаний. Дорогами занимаемся круглосуточно, работа не останавливается ни на секунду, буквально на пересменок, на время приема пищи водителями, – охрану труда никто не отменял. Что касается тротуаров, работы также ведутся в круглосуточном режиме: в дневное время работает больше людей с лопатами, в ночное время больше механизированной уборки».
Борис Елкин рассказал, что провел совещание по вопросу взаимодействия между организациями, которые выполняют уборку улиц, и организациями, которые занимаются уборкой межквартальных проездов. Также глава городской администрации добавил, что указано не необходимость круглосуточной уборки межквартальных проездов.