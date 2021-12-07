ЖКХ

В Дедовичах семья судится с «управляйкой» из-за потопа в квартире

Гражданское дело по иску семьи, состоящей из трех человек, к ООО «УК «Строй-Монтаж Сервис» о возмещении ущерба поступило в Дедовичский районный суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Летом по возвращении из отпуска семья обнаружила, что квартиру, находящуюся в их долевой собственности, залили. Они сообщили об этом управляющей компании. Согласно акту осмотра жилого помещения, было установлено, что квартиру залило в результате засора стояка в подвале общего пользования. В итоге пострадали туалет, душевая кабина, прихожая, три комнаты и кухня, поврежден весь ламинат.

Досудебную претензию истцов оставили без удовлетворения. Семья просит взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 195 903 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 264 рублей, расходы по оплате проведения независимой экспертизы в размере 8 500 рублей, а также причиненный моральный вред в размере 50 000 рублей.