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ЖКХ

Более 20 домов в Пскове остались без отопления

14.01.2022 12:57|ПсковКомментариев: 0

Более 20 домов в Пскове остались без отопления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Вчера ночью из-за аварий на сетях электроснабжения было несколько отключений электроснабжения. Каждое из отключений длилось по 10 минут, что для предприятия считаются продолжительным, а иногда и критичным. «Естественно, когда отключения носят аварийный характер, то предугадать их фактически невозможно», - отметили в ПТС.

Под отключение попали восемь котельных предприятия. «Наше счастье, что сама матушка природа нам улыбнулась и послала оттепель, а вместе с ней и понижение температуры теплоносителя, что и спасло водогрейные котельные. Больше всего досталось котельной на Народной. Как вам известно, там стоят паровые котлы, которые обеспечивают пар, необходимый для производственных потребностей фабрике "Славянка"», - продолжили в пресс-службе.

В ПТС объяснили, почему котельной на улице Народной «досталось» больше остальных: «Дело именно в паре, который всегда имеет постоянную температуру. С выключением электричества встают насосы, которые заставляют пар перемещаться по системе и не перегревать ее. Соответственно, после отключения электричества, все насосы остановились, начался перегрев и бойлер, который нагревает холодную воду и превращает ее в теплоноситель, остановился, тем самым вызвав перегрев и разорвав прокладку. Слава богу, что сами трубки остались целы, но это не точно».

Так как отключение было аварийным, образовалось падение давления в системе, что привело к гидроудару. «Сразу после запуска резко возросла подпитка, все силы были брошены на ее поиски, благо искать долго не пришлось. Она оказалась в тепловой камере детского сада на улице Народная, дом 51. Гидроудар был такой силы, что сбросник (нужен для спуска давления и воды из системы) просто оторвало», - сообщили на предприятии.

В ПТС предполагают, что это только «вершина айсберга». «Работы предстоит еще много. Есть вероятность, что предприятие будет продолжать работать и в выходные, если это потребуется», - добавили в пресс-службе.

Теги: #псков #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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