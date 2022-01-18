Более 50 тысяч кубометров снега вывезли из Пскова за полтора месяца

56 тысяч кубометров снега вывезли за пределы Пскова за прошедшие 1,5 месяца. Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
«При этом в 2020 году, когда зимы почти не было, вывезли всего несколько тысяч кубов, а в прошлом году - чуть больше 30», - добавил Александр Грацкий.
В то же время уборка улиц областного центра, особенно в спальных районах, осложняется припаркованными вдоль дороги машинами, которые мешают проходить специальной технике.
Также заместитель начальника УГХ отметил, что для некачественной уборки улиц могут быть объективные причины - например, начавшиеся в час-пик снегопад или гололед. Основная часть работ по содержанию города ведется в ночное время, когда на улицах меньше машин и пешеходов, а днем с экстренной уборкой могут возникать проблемы.
Однако, если в некачественной уборке виноват подрядчик, администрация выписывает предписания и штрафы. Так, за нарушения в содержании улиц организациям города вынесли 19 предписаний и 3 штрафа, а за нарушения содержания парковых зон - более 100 предписаний и 65 штрафов.
«Если подрядчик виноват, мы наказываем», - подчеркнул Александр Грацкий.