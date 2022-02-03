ЖКХ

Не выходить на балконы рекомендуют жильцам домов на Рижском проспекте в Пскове

Не выходить на балконы рекомендовали жильцам домов на Рижском проспекте в Пскове. Об этом глава областного центра Елена Полонская сообщила в социальных сетях.

Фото: страница Елены Полонской в соцсети «ВКонтакте»

«Аварийные балконы в многоквартирных жилых домах в центре Завеличья представляют реальную опасность для псковичей! Жители 31-го и 49-го домов по Рижскому проспекту обратились в мой адрес с просьбой оказать содействие в замене балконов в аварийном состоянии», - пояснила Елена Полонская.

По ее словам, управляющая компания неоднократно уведомляла администрацию города и фонд капитального ремонта о необходимости срочного ремонта опасных конструкций.

В настоящее время жильцам рекомендовали не выходить на балконы. Также аварийные балконы представляют угрозу для расположенных на первом этаже зданий магазинов.

«Кроме того, добавлю, что устрашающие конструкции портят внешний вид зданий и облик города в целом. На комитете по ЖКХ и благоустройству 9-го февраля рекомендуем администрации Пскова включить в краткосрочный план капитального ремонта ремонт балконов многоквартирных домов 31 и 49 по Рижскому проспекту», - написала Елена Полонская.