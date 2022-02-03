ЖКХ

В Пскове устранили утечку в подвале дома на улице Красноармейской

Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» устранили утечку в подвале дома №33 на улице Красноармейской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

О возросшем расходе горячего водоснабжения сообщила служба ЦТП, после чего к решению проблемы подключились специалисты участка №3 и провели обходы.

«Пришлось изрядно полазить по тепловым камерам и подвалам, но в результате проделанной работы утечка была обнаружена. Но было в этой утечке нечто непонятное. Мы привыкли, что трубы изнашиваются и начинают протекать, а тут дело оказалось совсем не в трубах. Вода сочилась из фланцевого соединения, которое было смонтировано еще при царе Горохе. Такие соединения имеют место быть, но обычно они монтируются там, где есть запорная арматура, которая необходима для перекрывания подачи теплоносителя. Здесь никакой запорной арматуры, конечно, не было, но вот фланец был, для чего, как и, главное, зачем, никто так и не смог понять. Но с этим что-то необходимо было делать, и мы сделали. Вырезали его и сварили нормальный отвод, который простоит значительно дольше, чем эта ненадежная и непонятная конструкция», - рассказали в пресс-службе.

В ПТС отметили, что, посещая подобные места, специалисты удивляются тому, что там можно обнаружить. «Зачастую строители творят абсолютно странные и непонятные вещи, которые потом приходится переделывать, так как в процесс эксплуатации быстро находятся прорехи в проектных и монтажных работах, которые потом доставляют массу неудобств как жильцам, так и тем, кто вынужден все это обслуживать», - посетовали на предприятии.

«Естественно, невозможно сразу все предусмотреть, но некоторые вещи являются базовыми и их нужно знать и применять. Поэтому следите за правильностью проведения ремонтных работ, контролируйте строителей», - добавили в ПТС.