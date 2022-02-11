Великолучан предупредили о массовых отключениях электроэнергии

Массовые отключения электроэнергии пройдут в Великих Луках и Великолукском районе в период с 14 по 18 февраля в связи с производством ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Так, сегодня, 14 февраля, с 9.00 до 17.00 обесточенными оказались дома:
Завтра, 15 февраля, подачу электричества временно приостановят для жителей домов:
Кроме того, 16 февраля с 9.00 до 17.00 электроэнергии не будет в домах на улице Заводской, Вишневой и в Заводском переулке. 17 февраля на период с 9.00 до 17.00 обесточат улицу Революционную, Яна Арно, Чапаева, дома №№1-29 на улице Манежной, №№1-9 на улице Фурманова, дома на улице 8 Марта, в Большом проезде. 18 февраля с 9.00 до 17.00 приостановят электроснабжение домов №№2-48 на улице Щорса, №№6-28 на улице Новоселенинской и №№6-21 на улице Заслонова.