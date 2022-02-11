ЖКХ

Великолучан предупредили о массовых отключениях электроэнергии

Массовые отключения электроэнергии пройдут в Великих Луках и Великолукском районе в период с 14 по 18 февраля в связи с производством ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, сегодня, 14 февраля, с 9.00 до 17.00 обесточенными оказались дома:

на улицах Золотковской и Рыбацкой,

№№15-56 на улице Сизова, №№16-24 на улице Родителева, №№17-26 на улице Липецкой, №№2-30 в Механическом проезде, дома на улице Покровской, дома №№12-47 на улице Сотово, №№1-7 в Заводском проезде и №№31-47 в проезде Артиллеристов,

дома на улицах Покровской, 9 Января, Волково, 9 Мая, Новой, Светлой, а также в домах №№14, 19, 21, 23 на улице Халтурина,

на улицах Молодежной, Короленко, Детково, Новой, и в Молодежном переулке в деревне Шелково.

Завтра, 15 февраля, подачу электричества временно приостановят для жителей домов:

№№15-56 на улице Сизова, №№16-24 на улице Родителева, №№17-26 на улице Липецкой, №№2-30 в Механическом проезде, на улице Покровской, №№12-47 на улице Сотово, №№ 1-7 в Заводском проезде и №№31-47 в проезде Артиллеристов,

в деревнях Каменка и Астратово;

на улице Дальней,

в деревне Переслегино.

Кроме того, 16 февраля с 9.00 до 17.00 электроэнергии не будет в домах на улице Заводской, Вишневой и в Заводском переулке. 17 февраля на период с 9.00 до 17.00 обесточат улицу Революционную, Яна Арно, Чапаева, дома №№1-29 на улице Манежной, №№1-9 на улице Фурманова, дома на улице 8 Марта, в Большом проезде. 18 февраля с 9.00 до 17.00 приостановят электроснабжение домов №№2-48 на улице Щорса, №№6-28 на улице Новоселенинской и №№6-21 на улице Заслонова.