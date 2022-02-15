ЖКХ

Энергетики установили новый трансформатор в деревне Неелово-1

Энергетики установили новый трансформатор в деревне Неелово-1 Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале филиала компании «Россети Северо-Запад».

Видео: телеграм-канал филиала компании «Россети Северо-Запад»

«В пригороде Пскова идет активная застройка, а с ней растет нагрузка на электросеть», - говорится в сообщении.

В связи с этим энергетики установили трансформатор мощностью 100 кВА и перевели на него часть нагрузок. Как отмечается в сообщении, электроэнергия до всех домов будет «доходить» без потери качества. Работы по монтажу мачтовой подстанции провели без отключения потребителей.