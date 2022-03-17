ЖКХ

Как исправить ошибки в показаниях за теплоснабжение, объяснила псковский инженер

Как исправить ошибочные показания в индивидуальном приборе учета тепла, объяснила инженер службы энергосбыта муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Такое происходит нередко: не туда посмотрели, увидели не ту цифру. Бывают ошибки со стороны жильцов, но все это не критично и очень просто исправляется по звонку», - заверила она.

Марина Даниленко добавила, что, если грамотно указать новые цифры, то можно получить перерасчет в зависимости от того, что было указано ранее.

«Для этого нужно позвонить в отдел по расчетам с населением, назвать адрес и номер квартиры, а затем указать нужные цифры. Однако если вы этого не сделали, то перерасчет все равно будет автоматический», - подытожила она.