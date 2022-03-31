ЖКХ

В Псковской области разрешили использовать маткапитал на покупку газового оборудования

Депутаты Псковского областного Собрания разрешили использовать средства регионального материнского капитала на покупку газового оборудования. Соответствующий законопроект принят на сессии регионального парламента 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона, предполагающий использование средств регионального маткапитала на покупку газового оборудования, которое устанавливается в домовладениях при реализации мероприятий по догазификации населенных пунктов региона, внес губернатор Михаил Ведерников.

Распоряжение средствами регионального материнского капитала по данному направлению предлагается разрешить в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.

Возмещение понесенных расходов на приобретение газового (газоиспользующего) оборудования предлагается предоставлять на общую сумму не более 40000 рублей.

Предложенная цифра соответствует установленному размеру возмещения затрат на покупку газового оборудования для других категорий граждан – участники Великой Отечественной войны и инвалиды I группы получают единовременною денежную выплату в аналогичном размере.

Из 1315 получателей сертификатов в тех населенных пунктах, где проходит догазификация, в индивидуальных жилых домах проживают 395 человек. Если все они сразу обратятся за возмещением расходов на покупку газового оборудования, расходы областного бюджета в текущем году составят 15,8 млн рублей.

Напомним, программа догазификации предусматривает бесплатное подведение газа до границ участка, если газовый трубопровод уже подведен в населенный пункт.

Законопроект поддержали большинством голосов в двух чтениях.