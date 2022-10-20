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Почему за отопление приходится платить по нормативу, если в квартире установлены приборы учёта, рассказали в ПТС

20.10.2022 12:21|ПсковКомментариев: 0

Почему за отопление приходится платить по нормативу, если в квартире установлены приборы учёта, Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото: пресс-служба ПТС

«В настоящее время очень часто в адрес нашего предприятия поступают вопросы жителей города о расчёте размера платы за горячую воду при пропуске потребителем сроков поверки индивидуальных приборов учёта воды. Если есть вопрос, то нужно в нём разобраться. Начнём с того, что нам говорит законодатель. В случае истечения межповерочного интервала поверки прибор учета согласно подпункта "д" пункта 81(12) Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 считается вышедшим из строя, так как по истечении установленного изготовителем срока поверки индивидуального прибора учета его показания об объеме потребляемых коммунальных услуг не могут считаться достоверными», - отметили в ПТС.

В пресс-службе объяснили, что это значит: «Получается, что в указанной ситуации предприятие согласно нормам действующего законодательства обязано начать начислять плату за горячую воду за первые три месяца, исходя из среднего показателя потребления за последние полгода. Далее - перейти на начисления по нормативу потребления. Самым интересным в данной ситуации является то, что предоставление в дальнейшем потребителем документов, подтверждающих факт прохождения поверки и рабочего состояния счетчика, не является основанием для снятия произведенных среднемесячных и нормативных начислений с одновременным перерасчетом на показания прибора учёта в период отсутствия поверки».

Согласно пункту 81(6) Правил предоставления коммунальных услуг, факт ввода в эксплуатацию прибора учета после поверки оформляется актом ввода прибора учета в эксплуатацию, в котором, в частности, фиксируются показания прибора учета на момент завершения процедуры ввода. «Именно с этого момента показания прибора учета, отражающие использование коммунального ресурса после ввода счетчика в эксплуатацию, могут использоваться для расчета платы», - уточнили в пресс-службе.

При этом показания прибора учета за период после истечения срока межповерочного интервала до даты повторного ввода в эксплуатацию поверенного счетчика при расчете платы не учитываются. А плата за указанный период, начисленная исходя из среднемесячного потребления или норматива потребления, не пересчитывается. «Следовательно, нужно помнить, что пропуск срока поверки индивидуального прибора учёта увеличивает расходы потребителя на оплату коммунальной услуги горячего водоснабжения», - добавили в ПТС.

Теги: #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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