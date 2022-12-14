ЖКХ

Газопровод построили в пыталовском посёлке Белорусский

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 1,7 км для газификации поселка Белорусский Пыталовского района. Для обеспечения газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа.

Новые газовые сети создают возможность для подключения 460 домовладений и квартир.

«Теперь возможность подключить домовладения к газу в рамках догазификации появилась и у жителей поселка Белорусский. В рамках заключенных договоров мы уже построили газовые сети до границ 11 земельных участков. Прием заявок и договорная кампания продолжаются», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.