Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
поддержка мобилизованных членов профсоюза
FAQ передача показаний
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Газ в быту
Новогодняя акция на Geely
Новая «Пчёлка» в Пскове
Господин Рейтингомер
борьба с наледью
Лайфхаки по зарплатной карте
проект бюджета Пскова
рост тарифов
новое в недвижимости
лонгрид кушать подано
Есть работа
«Псковэнергосбыт» о «долгах» в счёте
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё ЖКХ 14.12.2022 15:570 Свыше 10 домов в Великих Луках останутся без холодного водоснабжения 15 декабря 16.12.2022 09:400 Газопровод построили в пыталовском посёлке Белорусский 15.12.2022 17:300 Связь между ремонтом кровли и заливом квартир в доме псковичей устанавливают в суде 15.12.2022 13:570 Проверки в сфере охраны труда проходят на участках «Псковских тепловых сетей» 15.12.2022 10:130 Реконструкцию очистных сооружений проведут в Пыталово 15.12.2022 09:481 «Псковэнергосбыт» разъяснил, что означает слово «долг» в счёте
 
 
 
Самое популярное 14.12.2022 16:357 Управление образования администрации Пскова возглавит Геннадий Иойлев 13.12.2022 15:140 Россиян предостерегли от употребления «кротовухи» 15.12.2022 10:575 Пожилой псковичке в поликлинике вкололи вакцину от COVID-19 вместо препарата от гриппа 15.12.2022 22:360 Дистанционное обучение введут в школах Пскова 15.12.2022 17:273 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей-2022. Итоги проекта
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Газопровод построили в пыталовском посёлке Белорусский

16.12.2022 09:40|ПсковКомментариев: 0

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 1,7 км для газификации поселка Белорусский Пыталовского района. Для обеспечения газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа.

Новые газовые сети создают возможность для подключения 460 домовладений и квартир.

«Теперь возможность подключить домовладения к газу в рамках догазификации появилась и у жителей поселка Белорусский. В рамках заключенных договоров мы уже построили газовые сети до границ 11 земельных участков. Прием заявок и договорная кампания продолжаются», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

Теги: #Газпром межрегионгаз Псков #Пыталовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?
В опросе приняло участие 245 человек
16.12.2022, 09:500 Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива 16.12.2022, 09:400 Газопровод построили в пыталовском посёлке Белорусский 16.12.2022, 09:320 Прибавочная стоимость врача 16.12.2022, 09:280 ДТП произошло на перекрёстке улиц Льва Толстого и Вокзальной в Пскове
16.12.2022, 09:230 Диетолог назвала продукт для повышения выносливости 16.12.2022, 09:120 Использование пиратских программ попросили разрешить в России 16.12.2022, 09:000 На новогоднюю программу «Зима в королевстве Сетомаа» приглашают псковичей 16.12.2022, 08:510 Учебно-методические сборы прошли в псковском УФСИН
16.12.2022, 08:450 Адресные посылки для мобилизованных принимают в Псковской области 16.12.2022, 08:410 Добывать дельфинов в культурно-просветительских целях хотят запретить 16.12.2022, 08:250 Жилой дом сгорел в псковской деревне из-за неисправной электропроводки 16.12.2022, 08:240 «Это некая жесть»: пскович усомнился в безопасности крыльца городского кафе
16.12.2022, 08:070 На перегруженность отчетностью жалуются почти 60% российских учителей 16.12.2022, 07:500 Исторические фундаменты Лазаревского храма укрепляют в Печорах 16.12.2022, 07:330 Дни неудачника и покорения вершин отмечают 16 декабря 16.12.2022, 07:160 Жители микрорайона Овсище начали готовить основание для заливки катка
16.12.2022, 06:590 Новых автомобилей иностранных брендов в России осталось на месяц продаж 15.12.2022, 22:360 Дистанционное обучение введут в школах Пскова 15.12.2022, 22:000 Сотрудники псковского УФСИН поучаствовали в акции «Стань Дедом Морозом» 15.12.2022, 21:410 Обращения псковичей в ПФР в 2022 году почти в 90% случаев поступали электронно
15.12.2022, 21:230 Уровень заболеваемости гриппом растёт в России — Роспотребнадзор 15.12.2022, 21:171 Псковские единороссы присоединились к акции «Ёлка желаний» 15.12.2022, 21:100 Три человека получили травмы в результате ДТП в Плюсском районе 15.12.2022, 20:590 Михаил Ведерников: Ремонта школ нужно добиваться через федеральные программы
15.12.2022, 20:450 Новогодние инсталляции установили в Детском парке в Пскове. ФОТО 15.12.2022, 20:360 Пьяный мужчина ограбил магазин в Стругокрасненском районе 15.12.2022, 20:180 Губернатор о подземном переходе в Великих Луках: Всё нужно довести до ума 15.12.2022, 20:050 Уролог заявил о связи употребления шоколада с образованием камней в почках
15.12.2022, 20:031 Троицкий мост в Пскове планируют открыть 28 декабря 15.12.2022, 19:460 Михаил Ведерников оценил необходимость укреплять границы области со странами-членами НАТО 15.12.2022, 19:450 Мужчину в куртке с красными манжетами продолжают искать в Великих Луках 15.12.2022, 19:330 Финансирование содержания автовокзалов из бюджета Псковской области сократят до 7 млн рублей
15.12.2022, 19:161 Псковские астрономы-любители тестируют новое оборудование 15.12.2022, 19:110 87% вопросов удалось решить по итогам прошлой прямой линии с Михаилом Ведерниковым 15.12.2022, 18:560 Полистовский заповедник проводит занятия для детей в Псковской области 15.12.2022, 18:370 Великолукская детская больница отметила 75-летие
15.12.2022, 18:180 Названа дата открытия новогодней ярмарки в центре Пскова 15.12.2022, 18:150 Ввоз почти 20 тонн солода запретили на границе в Псковской области 15.12.2022, 18:000 Псковичей приглашают познакомиться с традициями празднования Нового года в Советском Союзе 15.12.2022, 17:530 Несовершеннолетнего великолучанина заподозрили в незаконном обороте наркотиков
15.12.2022, 17:531 Время непубличных 15.12.2022, 17:510 Что нужно учесть при покупке пиротехники, рассказали псковичам в МЧС 15.12.2022, 17:460 Кого в этом году пригласят на «Губернаторскую ёлку», рассказала Ольга Евстигнеева 15.12.2022, 17:430 «Разрывают кошек, нападают на детей»: почему решить проблему с бродячими собаками в Дно не удаётся
15.12.2022, 17:430 Гериатрическую службу откроют в великолукской больнице в рамках нацпроекта 15.12.2022, 17:352 Голикова предложила регионам достраивать соцобъекты за свой счет при нарушении сроков 15.12.2022, 17:300 Связь между ремонтом кровли и заливом квартир в доме псковичей устанавливают в суде 15.12.2022, 17:273 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей-2022. Итоги проекта
15.12.2022, 17:230 Новогодний бал пройдёт в Псковском кремле 15.12.2022, 17:150 Построенные ФАПы в Псковской области планируют ввести в эксплуатацию в следующем году 15.12.2022, 17:090 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 декабря 15.12.2022, 17:000 Многофункциональные медицинские центры планируют догазифицировать в Псковской области
15.12.2022, 16:512 Льготную ипотеку продлят до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%, заявил Путин 15.12.2022, 16:441 Суд обязал РЖД очистить канаву на улице Морозовская ветка в Пскове 15.12.2022, 16:390 Грабитель ударил жертву, скрываясь от погони в Пскове 15.12.2022, 16:351 Какие медучреждения модернизируют в регионе, рассказала Марина Гаращенко
15.12.2022, 16:310 Мороз до 13 градусов прогнозируют в Псковской области 16 декабря 15.12.2022, 16:270 Псковские гимнастки привезли 9 золотых медалей из Смоленска 15.12.2022, 16:230 14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 15.12.2022, 16:210 Итоги Года культурного наследия торжественно подвели в Пскове. ФОТО
15.12.2022, 16:170 Избирательные участки в Пушкиногорском районе начали оборудовать к выборам 15.12.2022, 16:150 Не заниматься самолечением призвала псковичей Марина Гаращенко 15.12.2022, 16:090 Семейная ссора в Пскове закончилась уголовным делом 15.12.2022, 16:071 Игорь Иванов: Социальный фонд России возглавит выпускник профсоюзного вуза
15.12.2022, 16:000 Места для торговли елями определили в Великих Луках 15.12.2022, 15:521 Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года 15.12.2022, 15:490 Названы причины несчастных случаев на производстве в Псковской области в 2022 году 15.12.2022, 15:430 Дополнительную проверку проведут по факту вакцинации пожилой псковички прививкой от COVID-19 вместо препарата от гриппа 
15.12.2022, 15:330 «За ним хоть на край света»: жена Героя России из Пскова рассказала, каково быть замужем за военным 15.12.2022, 15:240 Молодые депутаты регионального парламента стали узнаваемыми - Анастасия Повторейко 15.12.2022, 15:190 Сквер журналистов предложили открыть в Пскове 15.12.2022, 15:181 Более 300 единиц медтехники закупили в Псковской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
15.12.2022, 15:120 Новогодние подарки в Пскове чаще заказывают женщины - исследование 15.12.2022, 15:080 Назван способ не заболеть в сезон простуд 15.12.2022, 15:050 «Росгосстрах» и АСТ предложили страховую альтернативу гарантии автопроизводителя 15.12.2022, 14:580 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru