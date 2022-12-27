ЖКХ

Участки наружных теплосетей очистили в Овсище

Участки наружных теплосетей очистили в микрорайоне Пскова Овсище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото, видео здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Мы находимся на улице Ижорского Батальона, между домами №43 и 41а. Никому из жителей района Овсище не нужно объяснять, что мы здесь делаем, так как с проблемой "Чистой воды" здесь знаком каждый. Даже управляющие организации настоятельно рекомендуют жителям не покупать дорогую сантехнику, так как нет особой разницы, какую выбрасывать через полгода», - рассказали в пресс-службе.

За последние несколько недель участок №4, который возглавляет Максим Степанчук, уже во второй раз работает в данном районе. В первый раз прочистили участок наружных сетей между домами №39 и 43 по улице Ижорского Батальона, так как в адрес предприятия поступили обращения от жителей, которые жаловались на низкий напор горячей воды на верхних этажах многоквартирного дома. После окончания работ напор горячего водоснабжения стал чуть лучше, но ситуация не была решена кардинальным образом, уточнили на предприятии.

«Участок №4 и служба центральных тепловых пунктов – это именно те структурные подразделения предприятия, которым больше всего достаётся от "Чистой воды". У одних забиваются водонагреватели, которые приходится чистить один раз в три месяца, вместо одного раза в год. Другие постоянно вынуждены вскрывать асфальт, пилить и чистить трубы, которые не в состоянии пропускать горячую воду», - объяснили в ПТС.

Жители города вынуждены оставаться без горячего водоснабжения, так как вся запорная арматура, которую тоже меняют несколько раз в год, не держит давление; то от услуг горячего водоснабжения приходится отключать значительно больше многоквартирных жилых домов, чем требуется, подчеркнули на предприятии.

Вместе с жилыми домами под отключения регулярно попадают и социальные объекты. Так, только за последние несколько недель, предприятию приходилось дважды отключать горячее водоснабжение в детском саду № 28 (улица Ижорского Батальона, дом №41а). Из-за качества «Чистой воды» страдают не только взрослые, но и дети, которые, выходя на прогулку, видят всё то великолепие, которое содержится в трубах, отметили в ПТС.

«Зная проблему данного микрорайона, наши специалисты предусмотрели возможность измерения давления в сетях горячего водоснабжения. Мы замеряем давление на выходе из ЦТП, а потом в интересующих нас местах. По падению давления в сети легко можно определить точное место засора», - добавили в ПТС.