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ЖКХ

Регионы РФ получат 2,5 млрд рублей на компенсацию расходов в рамках газификации

01.02.2023 15:27|ПсковКомментариев: 1

Правительство России направило в регионы порядка 2,5 млрд рублей, чтобы компенсировать людям расходы на покупку газового оборудования и прокладку трубы по участку. Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. 

Андрей Турчак пояснил, что эти средства помогут местным властям обеспечить по программе социальной догазификации, которую «Единая Россия» реализует вместе с «Газпромом», федеральный минимум поддержки льготников, установленный президентом на уровне не менее 100 тысяч рублей. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, ветеранов и инвалидов, малоимущие граждане, многодетные и малоимущие семьи.

«Неравномерность поддержки и разнобой в категориях льготников - проблема, над устранением которой мы работали с правительством и региональными властями весь прошлый год. Меры помощи от региона к региону разнились порой до 10 раз - от 30 до 300 тысяч рублей, в зависимости от бюджетной обеспеченности. При этом каждый субъект устанавливал свой список льготников, что также приводило к неравенству», - рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации. 

Он подчеркнул, что теперь поручение президента «подкреплено рублем» из резервного фонда правительства. «Рассчитываем, что после этого число подключений по соцгазификации значительно вырастет - до сих пор необходимые траты на оборудование удерживали многих людей от участия в программе. Сегодня этот барьер снят», - заключил Андрей Турчак. 

Теги: #правительство #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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