ЖКХ

«Псковэнергосбыт» ответил на вопросы о показаниях электросчётчика

АО «Псковэнергосбыт» продолжает публикации с ответами на самые частые вопросы потребителей. Сегодняшний блок вопросов связан с показаниями электросчетчика.

- Электроэнергии нет, квартиру я уже три месяца как обесточил, почему мне начисляют какие-то суммы?

- Вы не передаете показания, а значит, расчет происходит на основании среднемесячного расхода электроэнергии, который был зафиксирован ранее. Мы просим передавать показания ежемесячно, даже если в квартире никто не проживает. Это необходимо для корректного расчета начислений. Передайте показания до 25 марта, чтобы в квитанции за март увидеть перерасчет.

- Передала показания за квартиру 1 марта, потом получила квитанцию и своих новых показаний не увидела. Почему?

- В марте потребители получили счета за электроэнергию, израсходованную в феврале. Показания, переданные в марте, увидите в квитанции за март. Совет: оптимально передавать показания не в начале месяца, а ближе к концу, но не позднее 25 числа включительно.

- Я только что отправил показания, посчитайте мне по ним, хочу заплатить.

- Расчет по переданным показаниям производится в начале следующего месяца. То есть расчет за март для всех потребителей будет сделан в начале апреля.

- Оплатила квитанцию за электричество и забыла передать показания! Теперь нужно ждать следующего месяца?

- Ждать следующего месяца не нужно. До 25 марта включительно передайте показания в специальном разделе на сайте АО «Псковэнергосбыт», в Личном кабинете, в чат-ботах «Вконтакте» или в Telegram.