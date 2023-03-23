ЖКХ

Псковичам рассказали, как заключить договор с АО «Псковэнергосбыт»

Заключить договор энергоснабжения призывает жителей Псковской области АО «Псковэнергосбыт». Наличие такого договора защищает права и интересы гражданина как потребителя электроэнергии, установленные законодательством об электроэнергетике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Для оформления договора и получения на руки экземпляра документа нужно лично прийти в центр обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт».

Возможность дистанционного предоставления фото или скан-копий документов у потребителей остается – на сайте или в Личном кабинете физлица. Но она не заменяет визит в центр обслуживания, в ходе которого вам предложат подписать договор и вручат ваш экземпляр документа.

Заключить договор с АО «Псковэнергосбыт» возможно, если вы:

новый собственник или наниматель жилья;

давно владеете жилым домом/квартирой, платите за электроэнергию, но не заключали договор энергоснабжения;

официально снимаете жилплощадь и сами оплачиваете коммунальные услуги, но не заключали договор энергоснабжения.

Для заключения договора с АО «Псковэнергосбыт» по частному жилому дому необходимы:

Документ, подтверждающий право собственности (владения, пользования) на помещение в многоквартирном доме.

Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность собственника (владельца, пользователя) жилого помещения.

Выписка из лицевого счета, выданная управляющей организацией.

Для заключения договора с АО «Псковэнергосбыт» в частном жилом доме необходимо:

Документ, подтверждающий право собственности (владения, пользования) на дом/хозпостройку.

Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность собственника (владельца, пользователя) жилого помещения.

Акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства), к чьим сетям присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения балансовой принадлежности.

Формы договоров можно увидеть по ссылке.

Заключение договора энергоснабжения между АО «Псковэнергосбыт» как гарантирующим поставщиком и гражданами регламентируется Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением правительства РФ от 04 мая 2012 года № 442, и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354.