Псковичам рассказали, как заключить договор с АО «Псковэнергосбыт»

Заключить договор энергоснабжения призывает жителей Псковской области АО «Псковэнергосбыт». Наличие такого договора защищает права и интересы гражданина как потребителя электроэнергии, установленные законодательством об электроэнергетике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
Для оформления договора и получения на руки экземпляра документа нужно лично прийти в центр обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт».
Возможность дистанционного предоставления фото или скан-копий документов у потребителей остается – на сайте или в Личном кабинете физлица. Но она не заменяет визит в центр обслуживания, в ходе которого вам предложат подписать договор и вручат ваш экземпляр документа.
Заключить договор с АО «Псковэнергосбыт» возможно, если вы:
Для заключения договора с АО «Псковэнергосбыт» по частному жилому дому необходимы:
Для заключения договора с АО «Псковэнергосбыт» в частном жилом доме необходимо:
Формы договоров можно увидеть по ссылке.
Заключение договора энергоснабжения между АО «Псковэнергосбыт» как гарантирующим поставщиком и гражданами регламентируется Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением правительства РФ от 04 мая 2012 года № 442, и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354.