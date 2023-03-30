Порядок предоставления льготы для оплаты ЖКХ при наличии счетчика объяснила Ольга Евстигнеева

При наличии в жилом помещении приборов учета льготное ежемесячное пособие для оплаты ЖКХ предоставляется в виде авансового платежа исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Нормативы утверждаются установленном законодательством Российской Федерации порядке, с последующим перерасчетом не реже одного раза в шесть месяцев исходя из объема потребленных коммунальных услуг, определенных на основании показаний приборов учета.
В случае если фактическое потребление соответствующего вида коммунальной услуги, подтвержденное показаниями приборов учета, составит меньше утвержденного норматива потребления последующие выплаты соразмерно уменьшаются на сумму излишне перечисленных средств, а в случае отсутствии оснований для дальнейшего начисления пособия возврат излишне выплаченных сумм производится гражданином добровольно либо взыскивается в судебном порядке.
При отсутствии приборов учета ежемесячное пособие предоставляется исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.