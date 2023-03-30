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ЖКХ

Порядок предоставления льготы для оплаты ЖКХ при наличии счетчика объяснила Ольга Евстигнеева

30.03.2023 11:44|ПсковКомментариев: 0

При наличии в жилом помещении приборов учета льготное ежемесячное пособие для оплаты ЖКХ предоставляется в виде авансового платежа исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Нормативы утверждаются установленном законодательством Российской Федерации порядке, с последующим перерасчетом не реже одного раза в шесть месяцев исходя из объема потребленных коммунальных услуг, определенных на основании показаний приборов учета. 

«Перерасчет осуществляется  территориальными отделами Пскова или Великих Лук комитета по социальной защите Псковской области или уполномоченными комитетом по социальной защите Псковской области учреждениями на основании сведений о фактических объемах потребленных получателем коммунальных услуг, полученных от организаций, предоставляющих коммунальные услуги на основании заключенных соглашений об информационном взаимодействии», – сказала Ольга Евстигнеева.

В случае если фактическое потребление соответствующего вида коммунальной услуги, подтвержденное показаниями приборов учета, составит меньше утвержденного норматива потребления последующие выплаты соразмерно уменьшаются на сумму излишне перечисленных средств, а в случае отсутствии оснований для дальнейшего начисления пособия возврат излишне выплаченных сумм производится гражданином добровольно либо взыскивается в судебном порядке.

При отсутствии приборов учета ежемесячное пособие предоставляется исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Теги: #ЖКХ #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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