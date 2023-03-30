ЖКХ

Свыше 2,5 тысячи псковских многодетных семей получают пособие для оплаты ЖКХ

По состоянию на 1 января 2779 семей в Псковской области получают ежемесячное пособие для оплаты ЖКХ. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Многодетным семьям ежемесячное пособие предоставляется в соответствии с законом Псковской области «О социальной поддержки многодетных семей» в размере 30% платы за коммунальные услуги.

Расходы из средств областного бюджета за 2022 год составили – 33,1 млн рублей. На 2023 год на предоставление ежемесячного пособия предусмотрено – 40,8 млн рублей.