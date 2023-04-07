ЖКХ

Желает Каждый Хозяйничать

Установка в каждой квартире «умных» счетчиков и включение платы за них в тариф, доступ коммунальщиков в жилье, запрет мусоропроводов и полтора года без роста цифр в платежках – Псковская Лента Новостей обсудила с экспертами реалистичность претворения в жизнь последних инициатив из сферы ЖКХ.

«Умные» счетчики на тепло и воду

Минстрой планирует внедрить по всей стране «умные» счетчики на тепло и воду. Интеллектуальные приборы учета должны будут появиться не только на общедомовых трубах, но и в квартирах, в магазинах и заведениях общепита, на промышленных предприятиях. Сейчас подобные задействованы в учете показаний электроэнергии, они дистанционно передают сетевым компаниям данные, а потребителям остается только оплачивать квитанции. С водой и теплом пока по-другому. Каждый их потребитель самостоятельно покупает счетчик, ставит и поверяет его за свой счет, передает показания поставщикам услуг. Ведомство предлагает переложить эту обязанность на ресурсоснабжающие организации, а расходы включить в тариф.

Реализация инициативы добавит жильцам удобства, позволит экономить и не платить «за того парня», считает Андрей Тарасов, директор управляющей компании «ПсковЖилСервис».

«Не надо будет ежемесячно передавать показания, «умные» счетчики будут делать это в автоматическом режиме, - перечисляет он потенциальные плюсы. - Вероятность воровства воды и каких-то махинаций будет меньше. Если счетчик поставят в каждую квартиру, уйдет в прошлое проблема с тем, что кто-то сидит на нормативах, а остальные за него платят вскладчину».

Также Андрей Тарасов предполагает, что с новыми счетчиками возможно введение дифференцированного тарифа, они позволят использовать разную ставку оплаты в зависимости от времени суток — по аналогии со счетчиками на электроэнергию.

По плану Минстроя в следующем году под инициативу подведут законодательную базу, в жилых домах замена начнется с 2027 года. Окончательное решение об обязательной установке «умных» счетчиков и о включении в тариф расходов на их эксплуатацию еще не принято.

Доступ коммунальщиков в квартиру

Эта инициатива напрямую вытекает из предыдущей. Суть ее заключается в том, чтобы обязать собственников квартир пускать внутрь коммунальщиков для манипуляций со счетчиками. Если этого не сделать, все «умные» задумки останутся на бумаге.

Сомневается в возможности реализовать предложение на практике Алексей Кириллов, член Общественной палаты Псковской области и ведущий программы «Коммунальный ликбез» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Как это оформить юридически, если даже полиция просто так не может зайти в квартиру? - задается он вопросом. - Безусловно, по квартирам пойдут мошенники под видом ЖКХшников. Проверка личности сотрудника управляющей организации — сложная история. Это очевидный и понятный риск».

Вместе с тем Алексей Кириллов уверен, что такая обязанность была бы полезна и для манипуляций с общедомовым имуществом, проходящим через квартиры. Он говорит, что сейчас воля жильца оборачивается неприятностями для него самого и соседей:

«Получается постоянная дилемма. Сначала никого не пускаем, а про работников ЖКХ вспоминаем, когда уже поздно, когда доводим до такого состояния, что трубы текут».

Дома без мусоропроводов

В Минстрой обратились депутаты Госдумы с предложением: новые дома с мусоропроводами не строить, а в старых заварить приемочные камеры. Авторы документа предполагают, что эта мера позволит ускорить переход на раздельный сбор мусора.

Пока что заваривать мусоропроводные камеры можно только с согласия собственников, замечает руководитель Центра председателей советов многоквартирных домов и ТОС города Пскова Наталья Старосельская.

«Собственники приобретали недвижимость с учетом инфраструктурных возможностей дома, - напомнила она о правах владельцев квартир в эфире программы «Дневной дозор» на «ПЛН FM». - Содержание мусоропровода заложено в тариф на обслуживания дома. Сложности санитарного характера возникают при ненадлежащем обслуживании».

Пережитком прошлого называет мусоропроводы Алексей Иванов, председатель Союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области». Он уверен, что устройства для сброса мусора являются идеальным рассадником для размножения микроорганизмов, кормовой базой для тараканов и крыс. Да еще источают неприятный запах. Поэтому эколог выступает за отказ от мусоропроводов.

«Самый простой способ — это оборудование специальных общедоступных контейнерных площадок с учетом всех экологических норм и возможностью для раздельного сбора мусора, - рисует он идеальную картину и возвращает к реальности напоминанием об ограниченном пространстве во дворах. - С одной стороны, люди против того, чтобы в подъездах воняло, против антисанитарии. С другой, земельных участков возле многоквартирных домов очень мало. Мы знаем три категории жильцов: одни хотят детскую площадку, другим нужна парковка, третьим — палисадники. Очень сложно будет решить вопрос об установке контейнерных площадок».

Также скепсис председателя Союза охраны окружающей среды вызывает материальная сторона вопроса. Если жильцы не увидят финансовой заинтересованности в раздельном сборе мусора, то продолжат складывать отходы в один контейнер, будет он стоять под мусоропроводом или во дворе.

«Мое мнение, мусоропровод — несовременно. Лучше взять пакетик, вынести, не будет крыс, тараканов, запаха», - делится своим взглядом Александр Киселев, генеральный директор псковского филиала компании «Экопром», регионального оператора по обращению с ТКО.

Он считает, что на контейнерных площадках легче поддерживать чистоту. А отсутствие мусоропровода в домах повлияет на общую эстетику.

«Современные дома строятся, двадцать первый век во дворе. Посмотрите, какие дома в столице возводят, - призывает Александр Киселев, - красивые холлы, приятно. Почему мы не можем это сделать в маленьких городах?»

Полтора года без роста

А самая главная новость последнего времени в сфере ЖКХ прозвучала на этой неделе из уст президента России Владимира Путина, когда он говорил об изменении тарифов ЖКХ. В прошлом году они росли два раза, в июле и в декабре.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года, - заявил национальный лидер. - Таким образом, полтора года индексации не должно быть».

И эта новость в обсуждении не нуждается: голоса «против» она вряд ли соберет.

Юлия Магера