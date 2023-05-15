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Масштабные работы по ремонту теплотрассы на перекрестке улиц Бастионной и Гагарина стартовали в Пскове

Масштабные работы по ремонту теплотрассы на перекрестке улиц Бастионной и Гагарина стартовали в Пскове 17 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»

В 2022 году сотрудники предприятия ликвидировали около десяти утечек, 5 раз вскрывали асфальтное покрытие, а потом благоустраивали улицы на участке протяженностью 250 метров на перекрестке улиц Бастионной и Гагарина.

«Одни жители нас ругали, а позднее хвалили за то, как чудесно мы всё благоустроили, как чудесно уложили асфальт, как здорово благоустроили клумбы, привезли замечательную земли и так далее. Но в этом году мы вынуждены вернуться на этот объект, чтобы вскрыть всё, что только можно, а потом заново всё переложить», – рассказали в «Псковских тепловых сетях».

Данная трасса очень старая и проблемная, заметили в ПТС, она идёт от котельной СВПУ и имеет диаметр 400 миллиметров.

«За последние годы она доставила нам уйму хлопот. Мы даже не вспомним года, когда не занимались ликвидацией утечек или заменой участков. Естественно, такая история никого не устраивает, весь год молиться, чтобы трасса не остановилась зимой, всё лето судорожно раскапывать, там и тут обнаруживая утечки – это тоже не самое весёлое занятие. Руководство предприятия приняло волевое решение, трасса была заложена в план ремонта на этот год. Мероприятие хлопотное, но необходимое», – добавили на предприятии.

Ремонт улицы планировали начать в прошлом году, однако на планы повлиял ремонт на улице Яна Фабрициуса. В проекте реконструкции этой улицы есть участок, который проходит вдоль улицы Гагарина и идет под перекрёстком с улицей Бастионной. Этот участок перекладывают подрядчики, которые ведут проект по реконструкции улицы Яна Фабрициуса. В скором времени подрядчики полностью перекроют движение на перекрёстке, чтобы перейти его.

«Наши специалисты не имеют к этим работам отношения, их задача – это соединить два участка трубы и приступить к замене своего участка. Как вы понимаете, демонтажа асфальтного покрытия так и так было не избежать. Но наша задача глобальна. Заменить 500 метров трубы диаметром 400 миллиметров – это очень амбициозный план и очень трудоёмкий», - уточнили в «Псковских тепловых сетях».

На предприятии отметили, что этот объект имеет очень серьёзную географию и вызывает общественный резонанс, ремонтные работы на нем будут проходить еще не раз.

«Но это уже совсем другая история. Мы приносим свои извинения жителям близлежащих домов за неудобства, но поверьте, все это делается только для вас. Мы восстановим территорию и обязательно напишем об этом», – заключили в «Псковских тепловых сетях».