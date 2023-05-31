ЖКХ

Подрядчик получил аванс за капремонт дома в Пскове и не вышел на работу

ООО «Центр строительства и реставрации» заключило договор на ремонт многоквартирных домов в Псковской области, но к работам так и не приступило. В связи с этим в Арбитражный суд Псковской области поступил иск о взыскании выплаченного подрядчику аванса, его рассмотрели и удовлетворили. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

С исковым заявлением к ООО «Центр строительства и реставрации» в суд обратился Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. Заявитель просил суд взыскать 2 180 700 рублей 6 копеек аванса за невыполненные работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Подрядчик должен капитально отремонтировать многоквартирные дома по адресам: Псков, улица Народная, 57; Псковский район, деревня Череха, дом №138.

Цена договора составила 7 269 000 рублей. В соответствии с условиями договора заказчик оплатил подрядчику аванс в размере 30% в сумме 2 180 700 рублей 6 копеек. Однако подрядчик к выполнению работ не приступил, работы по всем объектам не выполнил, в связи с чем заказчик в одностороннем порядке принял решение о его расторжении в одностороннем порядке.

Суд, изучив все документы, удовлетворил требование о взыскании неотработанного аванса в полном объеме. Решение в законную силу пока не вступило.