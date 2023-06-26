ЖКХ

Ошибки проекта очистных сооружений в Порхове подтвердили эксперты

Ошибки проекта очистных сооружений в Порхове подтвердили эксперты – в документации оказались не учтены требования по установке отдельного воздухообмена для разных производственных помещений. Кроме того, запорная арматура, как и предполагалось ранее, не может размещаться в ёмкостях со сбросами и должна быть всегда доступна для обслуживания. Об этом на очередной планёрке в администрации Порховского района сообщила вице-губернатор Нинель Салагаева. В совещании принял участие спикер областного Собрания Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

За прошедшую неделю специалисты «Эколос-ПроектСтрой» получили результаты лабораторного анализа городских стоков. Подрядчик представил краткую справку, включив данные исследований и параметры, учтённые в проекте, и предупредил, что получить на выходе цифры, предусмотренные в проектном решении, невозможно. Забор двух проб делали с интервалом в две недели и даже не в «час пик». По общему решению в течение ближайших двух недель будут взяты ещё три пробы, максимальное значение специалисты используют для дальнейших расчётов. Расходы на экспертизу генподрядчик готов взять на себя.

Порховский «Маслосырзавод» находится на стадии выбора проекта строительства локальных очистных сооружений и одновременно смены владельца. По словам представителя предприятия, технологические решения для предварительной очистки сточных вод представлены разные, но добиться параметров, установленных районным Собранием, ни одно из них не позволит.

Объективность предъявленных требований будет проверена дополнительно с учётом опыта псковского Горводоканала. По мнению Александра Котова, в конечном итоге не исключена необходимость перепроектирования оборудования. Замена предложенного автором проекта поставщика решит сразу несколько вопросов – позволит использовать компоненты других производителей и сэкономить на доставке, приведёт соотношение выполняемых на субподряде работ к требованиям федерального закона о госзакупках, а главное, сделает смету на выполнение строительно-монтажных работ и приобретение оборудования более прозрачной. Сейчас проект, выполненный АНВ «Энергопроект», ориентирован только на одного поставщика, с которым проектант в тесной связке работает как минимум пять лет.

Смотрите также Строящееся здание очистных сооружений в Порхове хотят развернуть на 90 градусов

Актуальные расчёты вместе с другими замечаниями специалистов подрядной организации «Эколос-ПроектСтрой» будут отправлены на повторную экспертизу. «Мы стоим на пороге доработки проекта по многим параметрам», - резюмировал глава муниципалитета Юрий Семенов.

Специалисты «Эколос-ПроектСтрой» выразили готовность предложить в рамках утверждённой сметы технологию, учитывающую более глубокую очистку. Александр Котов напомнил подрядчику, что в представленном варианте должен быть выбор аналогов от разных производителей.