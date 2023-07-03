ЖКХ

Программа газификации не влияет на тарифную политику — Олег Басников

Программы газификации и догазификации, которые проводит «Газпром» на территории Псковской области, не влияют на тарифную политику. Об этом генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Жители должны услышать сейчас следующее: программы газификации и догазификации, которые проводит "Газпром" на территории Псковской области, на тарифную политику не влияют. Есть комитет по тарифам, который по своим схемам, через правительство ведет перерасчет, но к программам это отношения не имеет. Не надо волноваться, не надо додумывать чего-то лишнего, что сегодня нам газ провели, а завтра увеличат цену в 2-3 раза. Нет. Такого не будет, такого нет. Никакой привязки к тарифам у газификации и догазификации нет», – рассказал Олег Басников.

Он отметил, что программа газификации и догазификации является бессрочной, однако срок догазификации каждого отдельного участка рассчитывается индивидуально.