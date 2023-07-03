Олег Басников назвал цену минимального набора газового оборудования для дома

Цена минимального набора газового оборудования в магазинах «Газпрома» составляет порядка 50 тысяч рублей. Об этом генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Понимая всю социальную значимость, у нас есть свои магазины, в которых можно приобрести наше оборудование. У нас есть, так называемый, минимальный набор. Если вы хотите воспользоваться услугой в полной мере, у нас есть набор всего оборудования, включающий в себя и котлы, и счетчики, и плиты. Цена минимального набора, который мы предоставляем, на сегодняшний день - порядка 50 тысяч рублей. Задача наших магазинов - не зарабатывать, а создавать максимально комфортные условия, чтобы люди могли воспользоваться услугой», – сказал Олег Басников.