ЖКХ

Электроэнергию и водоснабжение временно отключат в Плюссе

Электроэнергию и водоснабжение отключат в поселке Плюсса 13 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Плюсского района.

«13 июля с 10.00 до 15.00 в поселке Плюсса в связи с проведением плановых ремонтных работ будет произведено отключение электроэнергии и, как следствие, будет отсутствовать водоснабжение», - сообщили в администрации.

В указанное время будет отключена электроэнергия на улице Ленина поселка Плюсса (от магазина «ЧиК» до моста). В связи с чем будет произведено отключение водонапорной башни. По данной причине в поселке (в центральной части, до железнодорожной дороги) будет отсутствовать водоснабжение.

«Просим заблаговременно произвести необходимые запасы воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», - добавили в администрации.