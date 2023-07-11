ЖКХ

О догазификации в Псковской области рассказали радиослушателям

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников в прямом эфире на радио «Маяк-Псков» в программе «Жилье мое» рассказал о ходе газификации и догазификации в Псковской области, а также о мерах региональной социальной поддержки при подключении дома к газовым сетям. Также в мероприятии приняли участие представители комитета по социальной защите Псковской области и центра социального обеспечения Псковского района, рассказали Псковской Ленте новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба компании «Газпром»

В рамках догазификации к настоящему времени с жителями Псковской области заключено около 16 тыс. договоров, свыше 11,6 тыс. исполнены – сети простроены до границ земельных участков заявителей.

«"Газпром газораспределение Псков" и правительство Псковской области совместно работают над тем, чтобы как можно больше жителей региона получили сетевой газ. Так, к настоящему времени власти региона расширили перечень льготных категории граждан, которые могут воспользоваться мерами социальной поддержки при газификации дома, и доработали механизм их предоставления», - отметил Олег Басников.