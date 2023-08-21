ЖКХ

Некоторые великолучане останутся без электричества 22 августа

Некоторые великолучане останутся без электричества 22 августа, сообщает администрация Великих Лук.

Отключения абонентов связаны с ремонтом на электросетях.

Так, 22 августа с 9:00 до 17:00 электричество отключат на улице Гражданской, дома 2-34, улице Куньинской, дома 1-23, улице Саперной, тупике Куньинском, улице Гвардейской, дома 30-40.

23 августа с 9.00 до 17.00 электричество частично отключат в деревне Фотьево, а 24 августа с 9.00 до 17.00 – на улицах Котовского и Спортивной.

25 августа с 9.00 до 17.00 электричество отключат на улице Максимовской, 19-45, улице Кленовой, 5-14, тупике Максимовском, улице Березовой.

Также 25 августа с 9.00 до 17.00 свет отключат на улице Фурманова в домах 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, на улице Объезжей и улице Революционной в домах 11, 15, 16, 17, 19.