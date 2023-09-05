ЖКХ

Более 350 километров распределительных сетей построили в Псковской области в рамках догазификации

Свыше 16,4 тысячи заявок приняли в работу с начала реализации догазификации в Псковской области, из них 97% перевели в договоры, а свыше 12,4 тысячи заявок исполнили – газовые сети построены до границ земельных участков без привлечения средств заявителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Газпрома», для этого в регионе построены 367 километров распределительных сетей.

«Газ подведен к границам более 12 тысяч домовладений, и по мере готовности заявителей к приему газа мы будем оперативно выполнять работы по подключению. Потенциал догазификации в нашем регионе превышает 30 тысяч домовладений. Чтобы каждый житель газифицированного населенного пункта воспользовался программой, совместно с органами власти региона мы ведем регулярную информационную работу», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

Для выполнения мероприятий по догазификации, которая реализуется с 2021 года по инициативе президента Российской Федерации, в Псковской области сформированы 77 бригад, к работе привлечены подрядные организации. На регулярной основе проходят рабочие встречи с главами районов. Это позволяет оперативно реагировать на необходимые корректировки графиков выполнения работ. Представители компании совместно с органами власти проводят встречи с населением и разъясняют условия участия в программе.

Подать заявки на догазификацию в Псковской области можно несколькими способами: