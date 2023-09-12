ЖКХ

Почти 100% жилого фонда в Псковском районе подготовили к зиме

97% жилого фонда на территории Псковского района подготовлено к зиме. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Одним из приоритетных вопросов в настоящее время является подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительном сезоне. По состоянию на 12 сентября на территории Псковского района подготовлено к зиме 219 многоквартирных домов, присоединенных к централизованной системе теплоснабжения, что составляет 97% жилого фонда», – рассказала Наталья Федорова.

Управляющие компании, а их на территории района 11, подготовили 190 многоквартирных домов. Кроме того, имеются дома без управления, в районе таких 29.

Услуги по теплоснабжению на территории муниципалитета оказывают четыре предприятия:

МП города Пскова «Псковские тепловые сети»;

МП Псковского района «Коммунальные услуги»

ООО «А2 Энергия»;

ООО «Газпром теплоэнерго Псков».

«Ими готовятся к зимнему периоду 26 котельных, порядка 10 км тепловых и водопроводных сетей. Кроме того, имеются многоквартирные дома с крышными газовыми котельными, относящимися к автономным системам производства тепловой энергии», - добавила Наталья Федорова.

Она отметила, что сроки завершения работ и получение паспортов готовности установлены приказом министерства энергетики РФ: