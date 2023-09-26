ЖКХ

Псковские предприятия задолжали за топливо и энергию более миллиарда рублей

Размер задолженности за топливно-энергетические ресурсы в Псковской области составляет более миллиарда рублей. Об этом сообщила начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Ольга Миловидова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Размер задолженности за топливно-энергетические ресурсы в Псковской области составляет более миллиарда рублей. Но надо сказать, что по сравнению с 2021 и 2022 годом он все-таки снижается. Потому что в 2021 году у нас было 1.7 миллиарда рублей», – рассказала Ольга Миловидова.

Также гостья студии отметила, что на комиссии при правительстве области по подготовке к отопительному сезону данные вопросы обсуждались с участием самих ресурсоснабжающих организаций.

«Конечно, здесь много вопросов к своевременности и полноте взыскания задолженности. Как бы не хотелось, но за предоставленные коммунальные услуги платить надо - это обязанность. Поэтому граждане обязаны платить, соответственно, муниципальные предприятия, кто снабжает, обязаны платить за поставляемый ресурс снабжающим компаниям, и своевременность поступления одних платежей напрямую влияет на своевременность оплаты поставленного ресурса», – объяснила специалист.

Также она отметила, что прокуратура применяет меры реагирования в связи с тем, что предприятия не платят топливно-энергетические ресурсы своевременно и не обеспечивают взыскание задолженности на 100%.

«Не охватывают они задолженность на 100%, она уходит в просроченную. Поэтому здесь есть проблемы, и эта работа ведется планомерно», – пояснила Ольга Миловидова.