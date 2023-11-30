ЖКХ

Долги школ и детсада за отопление в Пыталовском районе погасили по требованию прокуратуры

По требованию прокуратуры в Пыталовском районе погашена задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в размере 190 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ходе которой в деятельности администрации района были выявлены нарушения.

Установлено, что муниципальные образовательные учреждения – детский сад и две школы - имеют задолженность по договорам теплоснабжения перед ООО «Газпром теплоэнерго Псков», однако денежные средства на ее погашение из районного бюджета не выделялись.

В адрес главы района внесли представление, которое рассмотрели и удовлетворили, задолженность на сумму 190 тысяч рублей на настоящий момент погашена.