ЖКХ

Еще 19 несанкционированных свалок ликвидируют в Пскове до 15 декабря

Ликвидацию несанкционированных свалок проводят в Пскове в рамках муниципального контракта. С начала декабря уже вывезли 270 кубических метров мусора, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Ликвидировали 13 свалок по улицам: Бутырская, дом 3, Герцена, дом 16, Ипподромная, дом 49, Советской Армии, дом 125, Орлецкая набережная, дом 1, Трохина, дом 7, Малясова, дом 26, Белинского, дом 26, Торфяная, дом 2, Ипподромная, дом 98, Волкова, дом 2, Крупской, дом 41.

До 15 декабря от мусора отчистят еще 19 точек.

«Несанкционированные свалки образуются не только в труднодоступных местах или на удаленных площадках, но и в центре города, на общественных площадках. Призываю псковичей выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места — мусорные баки, контейнеры. Это поможет сохранить приятный облик нашего города и бережно отнестись к окружающей среде», – написал глава города.