ЖКХ

В Невеле фиксируются перебои в водоснабжении

Подачу холодного водоснабжения приостановили на нескольких улицах в Невеле из-за ремонтных работ 23 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

«В связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях и до их окончания приостановлена подача холодного водоснабжения по адресам: город Невель, улица Набережная, улица Чеботарева, переулок Гумный, улица и переулок Свердлова, частично улица Урицкого и улица Кирова», - отметили в администрации.

Напомним, подача водоснабжения в Невеле местами приостанавливалась также 10, 15, 16, 18 и 22 января.