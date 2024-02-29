ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Есть ли управа на управляйки?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Прокуратура проверит все управляющие компании в Пскове после массовых нарушений. Эта новость, пожалуй, была самой обсуждаемой на прошлой неделе.

Какие нарушения были выявлены? Нужно ли жителям многоквартирных домов быть более требовательными к своим управляющим компаниям? В этих и других вопросах будут разбираться ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

Трансляция завершена.